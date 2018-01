Chelsea Manning, a antiga militar transexual do Exército norte-americano que foi libertada da prisão em Maio do ano passado, anunciou que vai concorrer ao Senado dos Estados Unidos.

Manning, agora com 30 anos, apresentou a candidatura na Comissão Eleitoral Federal com uma morada em North Bethesda, no estado de Maryland, avançou a BBC News. A ex-militar vai concorrer como democrata e vai defrontar Bem Cardin, que é favorito.

O crime de Chelsea Manning

Manning foi acusada de divulgar documentos considerados confidenciais e condenada, em 2013, a 35 anos de prisão. Em Janeiro de 2017, Barack Obama – antes de Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos – comutou a sua pena. Chelsea foi libertada em Maio, após cumprir sete anos de prisão.



Chelsea nasceu como Bradley Manning, tendo assumido em 2013 que sempre se sentiu como uma mulher. "Pela primeira vez, posso ver um futuro para mim como Chelsea", disse a antiga militar antes de ser libertada e ainda em processo de transição sexual.



Chelsea Manning foi acusada de passar mais de 700 mil documentos à Wikileaks de Julien Assange – onde revelava informação sobre violação dos direitos humanos e do direito internacional humanitário, cometidas por soldados norte-americanos e por forças iraquianas e afegãs.

Desde 2013 e até à sua libertação, a Amnistia Internacional realizou inúmeras campanhas para ajudar Chelsea. A sentença a que foi condenada foi maior que a de qualquer outro militar acusado de homicídio, violação ou crimes de guerra.

Antes do julgamento, esteve numa solitária, por tentativa de suicídio, e foi-lhe negado tratamento apropriado para as mudanças de sexo por que estava a passar.