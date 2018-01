Terramoto de magnitude 7.9 na escala de Richter fez-se sentir junto ao Alasca.

O Centro Nacional de Tsunamis dos EUA cancelou o aviso emitido depois do terramoto de magnitude 7.9 que se fez sentir no Alasca. Primeiro, tinha sido registada uma magnitude de 8.2. O aviso abrangia as costas do estado norte-americano do Alasca e da província canadiana de British Columbia.



Contudo, parte do estado do Alasca ficou sob precaução.





Tsunami warnings canceled for coastal areas of BC and Alaska. pic.twitter.com/VJQh5V3kTM — CBC News Alerts (@CBCAlerts) 23 de janeiro de 2018



O sismo fez-se sentir no Golfo do Alasca. Devido ao aviso de tsunami previamente emitido, foram lançadas ordens de evacuação nas zonas do Alasca e São Francisco. As pessoas foram aconselhadas a afastar-se das zonas próximas do mar.



Kodiak, no Alasca, foi um dos sítios em que mais se sentiu o sismo. Aqui moram 6.100 pessoas. Centenas de pessoas procuraram abrigo no liceu da vila. "As pessoas estão bem e bem-humoradas. Toda a gente está bem aqui", contou Neil Hecht, o vice-director da escola, à Reuters. A escola está 50 metros acima do nível do mar.