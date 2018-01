Camião frigorífico tombou em plena auto-estrada. Acompanhante sofreu ferimentos ligeiros.

Um camionista português morreu na sequência de um acidente de viação na na autoestrada AP-7, em Ulldecona, Tarragona, Espanha, este domingo.



O acidente ocorreu cerca das 7h30 deste domingo (6h30 em Portugal Continental), ao quilómetro 343 da AP-7, quando o camião frigorífico tombou, segundo o La Vanguardia - o condutor, de 44 anos, morreu no local.



O ajudante do camionista, de 60 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o hospital de Amposta, na comunidade autónoma da Catalunha.



As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades espanholas.