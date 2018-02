Dez turistas foram acusados de pornografia no Camboja, depois de terem participado numa festa onde simularam actos sexuais. Três vão a julgamento.

Sete dos dez turistas presos no Camboja, por cânticos e danças que as autoridades consideraram "pornográficas", serão deportados do país. Três deles irão a julgamento por alegadamente serem os organizadores da festa.



O grupo composto por oito homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e os 35 anos de idade, tiraram fotografias onde aparecem a rir e em posições sexuais sugestivas, mas completamente vestidos. De acordo com as autoridades do Camboja, que redigiram um relatório policial, os turistas produziram "fotografias e materiais pornográficos", um crime que pode levar à cadeia por, no máximo, 12 meses.



Os sete elementos deportados são oriundos do Reino Unido, Nova Zelândia e Canadá, podendo sair da prisão sob fiança. Contudo, os outros três - do Reino Unido, Noruega e Holanda - vão enfrentar julgamento por alegadamente serem os organizadores da festa. O relatório judicial diz ainda que 77 pessoas foram levadas para as instalações policiais, mas só estes dez foram detidos.



Não é a primeira vez que as autoridades cambojanas prendem turistas por comportamentos considerados indecorosos para o país. Em 2015, dois turistas norte-americanos foram detidos e deportados após se terem fotografado parcialmente nuas no sagrado complexo arquitectónico de Angkor Wat, classificado como Património da Humanidade pela Unesco -- Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Em 2016, três franceses entraram no mesmo local religioso em trajes considerados inadequados naquele país.