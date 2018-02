Cinco pessoas ficaram feridas e uma outra foi detida no centro de Barcelona nos protestos contra a visita do rei Felipe VI à cidade, para inaugurar o Mobile World Congress, evento de tecnologia que se inicia na segunda-feira.

Os cinco feridos são ligeiros e resultado da actuação dos Mossos d’Esquadra, segundo a agência de notícias espanhola EFE. O Sistema de Emergências Médicas da Catalunha informou que tratou cinco pessoas na zona da Via Laietana, ainda cortada ao trânsito, acrescentado tratar-se de feridos ligeiros.

Algumas destas pessoas ficaram feridas ao cair, quando os agentes dos Mossos d’Esquadra recolocavam as barreiras que impedem a passagem para a Rua Comtal e avançaram com breves cargas policiais, para que os manifestantes não chegassem aos arredores do Palau da Música.

Os Mossos d’Esquadra detiveram um manifestante durante os protestos desta tarde por alegadamente agredir elementos da polícia catalã.

Embora o rei já tenha chegado ao Palau da Música, os manifestantes permanecem no perímetro fechado pelos Mossos d’Esquadra, que abrange o bairro La Rivera.



que ainda se manifestam, convocados pelos chamados "comités de defesa da república", cantam palavras de ordem como "Não temos medo", "Fora as forças de ocupação" e "Nós somos república", além de fazerem barulho com assobios e panelas.

Naquela que é a sua primeira visita à Catalunha no último meio ano, quando participou na manifestação contra o terrorismo após os ataques em Barcelona e Cambrils, Felipe presidiu este domingo ao jantar que antecede o Mobile World Congress (MWC), no Palau da Música, onde não estiveram para o receber nem o presidente do Parlamento, Roger Torrent, nem o prefeito de Barcelona, Ada Colau.

No seu discurso, o rei Felipe VI defendeu a manutenção de uma cooperação "firme" entre o governo central, o Governo Regional Catalão, (designado como Generalitat) e a Câmara Municipal de Barcelona, "com objetivos claros e em benefício de todos", para que esta cidade prolongue a sua história de "sucesso contínuo" como sede do ‘Mobile World Congress’ (MWC).