O U.S. Bancorp revelou hoje que vai pagar 613 milhões de dólares (490 milhões de euros) em multas e penalizações por alegado controlo deficiente da lavagem de dinheiro, que o colocou em risco de ser usado por criminosos.A penalização de 613 milhões de dólares vai ser dividida por várias agências federais, como a Reserva Federal, o Departamento do Tesouro e a uma unidade de combate ao crime financeiro, entre outros.Os reguladores adiantaram que o banco, sediado em Minneapolis, violou "completamente" a lei do sigilo bancário, ao não informar sobre actividades suspeitas.