Antonov An-148 da companhia área Saratov Airlines levava 71 pessoas a bordo. Autoridades já encontraram os destroços.

Um Antonov An-148 da companhia área Saratov Airlines despenhou-se, este domingo, depois de ter levantado voo no aeroporto de Domodedovo, em Moscovo. A bordo iam 71 pessoas: 65 passageiros e 6 membros da tripulação.



As 71 pessoas "não tiveram qualquer hipótese de sobreviver", disse uma fonte do ministério de Emergências russo, citada pela agência Interfax.



"O avião terá caído na região de Argunovo", revelou uma fonte dos serviços de emergência russos à Interfax. As agências russas adiantam que testemunhas viram o aparelho em chamas cair na aldeia de Argunovo, a sudeste de Moscovo. As autoridades já confirmaram ter encontrado fragmentos do aparelho - o local é de difícil acesso e as equipas de salvamento têm que se deslocar a pé, segundo a RT.



O aparelho tinha como destino a cidade de Orsk, cidade perto da fronteira entre a Rússia e o Cazaquistão.



A Saratov Airlines esteve impedida de efectuar voos internacionais durante cerca de um ano, voando apenas localmente e para a Geórgia e para a Arménia.