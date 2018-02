Avião com 66 pessoas a bordo despenha-se no Irão

O avião desapareceu do radar de controlo 50 minutos depois de ter levantado voo do aeroporto de Mehrabad, Teerão.



O Irão registou vários acidentes de avião nos últimos anos, com centenas de vítimas mortais, nas últimas décadas. A administração culpa os EUA e as suas sanções por não poder novos veíuclos ou peças para melhorar os que já existem.West.

Um avião comercial que transportava 66 pessoas despenhou-se no centro do Irão, este domingo, durante um voo de Teerão, a capital, para Yasuj, no sudoeste do país, informam os meios de comunicação iranianos.O avião pertencia à companhia aérea Aseman Airlines e despenhou-se numa zona montanhosa, informa o porta-voz dos serviços de emergência iranianos.Segundo o governador da região, os helicópteros de socorro não conseguiram aterrar no local do acidente devido ao nevoeiro denso, estando as equipas de emergência a tentar chegar ao local através de terra.