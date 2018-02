Nikolas Cruz, que matou 17 antigos colegas da sua escola na Flórida, recebia tratamento psiquiátrico e tomava medicamentos controlados em 2016. A revelação é feita pelo Departamento de Crianças e Famílias da Flórida (DCF), através de relatório. A mãe do jovem de 19 anos garante que o filho sofre de depressão, hiperactividade e autismo.Este facto veio a fortalecer a defesa, que tem vindo a alegar que as autoridades não deram atenção aos sistemáticos "pedidos de ajuda" de Cruz. Segundo o advogado Gordon Weeks, o Serviço de Protecção a Adultos foi accionado em 28 de Setembro de 2016, após uma denúncia de algumas perturbações do jovem. Após as autoridades descobrirem um vídeo publicado no Snapchat, no qual fazia cortes nos próprios braços, Cruz foi considerado "vulnerável".Após o massacre, Cruz disse à polícia durante os interrogatórios que escutava vozes na sua cabeça. Tais vozes, descritos pelo próprio como "demónios", incentivavam-no a cometer este massacre, explica a ABC News.Recorde-se que o norte-americano de 19 anos confessou na passada sexta-feira ser o autor do massacre numa escola secundária na Florida, que o expulsara por razões disciplinares. Esta segunda-feira, o jovem compareceu perante outra juíza, Elizabeth Scherer, sem levantar os olhos da mesa e sem proferir uma palavra. Agora, Cruz será sentenciado à pena de morte ou prisão perpétua - e o estado de saúde mental poderá ser crucial para a decisão.