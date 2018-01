Ataque em mesquita faz 14 mortos no norte da Nigéria

Um bombista suicida, alegadamente do grupo extremista Boko Haram, fez-se explodir numa mesquita no norte da Nigéria, junto à fronteira com os Camarões.

Pelo menos 14 pessoas morreram hoje quando um bombista suicida, alegadamente do grupo extremista Boko Haram, se fez explodir numa mesquita no norte da Nigéria, junto à fronteira com os Camarões, disseram fontes dos serviços de segurança.

"Até ao momento, 14 corpos foram retirados dos escombros da mesquita, no bairro e Unguwar Abuja, que foi totalmente destruída pela explosão", disse Umar Kachalla, membro de uma milícia civil que combate o Boko Haram ao lado do exército nigeriano.

A mesma fonte admitiu que o número de vítimas possa aumentar e que haja "muitas mais vítimas sob os escombros".

O atentado ocorreu pouco antes da oração da manhã, quando muitos fiéis muçulmanos se reuniam numa mesquita em Gamboru (estado de Borno), segundo as fontes.

Gamboru, grande cidade comercial entre a Nigéria e os Camarões, caiu nas mãos do Boko Haram em Agosto de 2014.

Apesar da recuperação da cidade em Setembro de 2015, com a ajuda do exército do Chade, os combatentes do Boko Haram continuam a realizar ataques esporádicos nas aldeias em redor e nas estradas da região.

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, disse no seu discurso de Ano Novo que a Nigéria "acabou com o Boko Haram", mas o número de ataques, atentados e raides sobre postos militares aumentou nos últimos dois meses.

Há dois anos, Buhari disse que o Boko Haram estava "tecnicamente derrotado".

A insurreição do grupo, que ataca no nordeste da Nigéria, já fez mais de 20 mil mortos e 2,6 milhões de deslocados desde 2009 e a região enfrenta uma grave crise alimentar e humanitária.