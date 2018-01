O Observatório Sírio de Direitos Humanos revelou, este domingo, que ataques levados a cabo por aviões turcos destruíram quase por completo o templo histórico de Ain Dara, pertencente à cultura sírio-hitita e com mais de 3 mil anos, localizado no enclave curdo de Afrin, no extremo noroeste da Síria.A denúncia foi feita na página da organização não-governamental no Facebook, que publicou imagens e um vídeo do ataque ao templo. Sábado, o Observatório já revelara que aviões turcos bombardearam a zona de Ain Dara, sem dar mais pormenores sobre o estado daquele património histórico. Os ataques fazem parte da operação "Ramo de Oliveira", contra as milícias curdas estacionadas no local.Devido às diferentes ofensivas na Síria nos últimos sete anos, muitos sítios arqueológicos no país ficaram seriamente danificados ou destruídos, na sequência dos combates e/ou da presença de organizações extremistas.Descoberto em 1982, o local ocupa 50 hectares e é conhecido pelos seus imponentes leões de basalto e pelas esculturas na pedra, referiu o antigo director-geral das Antiguidades e Museus Sírios, Maamoun Abdelkarim. "Três mil anos de civilização destruídos num raide aéreo", lamentou.