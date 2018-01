Acidente com autocarro escolar faz dezenas de feridos em Eberbach

Motorista interrogado pelas autoridades. Segundo as agências de notícias, há seis feridos graves.

Um acidente com um autocarro escolar em Eberbach, na Alemanha, fez dezenas de feridos, a grande maioria crianças. Segundo a imprensa local, tudo terá acontecido por volta das 07h00 (06h00 em Lisboa), quando o veículo embateu a grande velocidade contra uma casa, não tendo conseguido travar.



As autoridades ainda desconhecem as causas do despiste, estando a interrogar o motorista. Segundo a Associated Press, há pelo menos seis feridos graves, sendo que a imprensa alemã aponta para que existam pelo menos 48 feridos.



Foi criado um perímetro no local, para ajudar o trabalho de socorro das equipas deslocadas para o local.