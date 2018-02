Um jornalista de investigação eslovaco, Jan Kuciak, e a namorada foram assassinados em casa, na cidade de Velka Maca, a leste de Bratislava, anunciou hoje o chefe nacional da polícia.Tibor Gaspar disse que Jan Kuciak e a namorada foram encontrados mortos no domingo à noite na sua casa, a cerca de 70 quilómetros a leste da capital eslovaca.A polícia entrou na casa a pedido de um familiar preocupado.Segundo Gaspar, as mortes "provavelmente têm alguma coisa a ver com a actividade investigativa" do jornalista.O responsável sublinhou ainda que a Eslováquia "nunca tinha enfrentado um ataque como este contra um jornalista".O jornalista, de 27 anos, trabalhava para o site noticioso Aktualne.sk e investigava sobretudo casos de evasão fiscal.