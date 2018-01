A apresentadora considera que não tem o "ADN ideal".

"Sempre fui segura e confiante daquilo que possuo ou não fazer. Por isso, a presidência dos EUA é algo que não me suscita interesse. Não tenho o ADN ideal", declarou a norte-americana durante uma entrevista à revista Instyle.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Oprah 2020? "I’ve always felt very secure and confident with myself in knowing what I could do and what I could not. And so it’s not something that interests me. I don’t have the DNA for it," March cover star <a href="https://twitter.com/Oprah?ref_src=twsrc%5Etfw">@Oprah</a> tells <a href="https://twitter.com/laurabrown99?ref_src=twsrc%5Etfw">@LauraBrown99</a>. <a href="https://t.co/iszoxFeChp">https://t.co/iszoxFeChp</a> <a href="https://t.co/FkrWJt9lQn">pic.twitter.com/FkrWJt9lQn</a></p>— InStyle (@InStyle) <a href="https://twitter.com/InStyle/status/956520175771308032?ref_src=twsrc%5Etfw">25 de janeiro de 2018</a></blockquote>

As especulações aumentaram após o discurso de Oprah Winfrey nos Globos de Ouro, quando recebeu o prémio honorário Cecil B. Demille. "Acredito que, neste momento, há uma menina a ver-me transformar na primeira mulher negra a receber este mesmo prémio", disse na altura, ao dedicar o galardão a todas as mulheres que quebraram o silêncio e falaram sobre os abusos sexuais.



Ainda em entrevista à Instyle, Oprah até conta que "até viu uma caneca gira" a dizer Oprah 2020 e que alguns amigos lhe falaram disso. "Gayle [King, a melhor amiga de Oprah]– que me conhece tão bem como eu, praticamente– tem estado a ligar-me regularmente e a enviar-me coisas, como uma mulher no aeroporto a perguntar 'Quando é que a Oprah vai concorrer?'. Então, a Gayle manda-me estas coisas e diz 'eu sei, eu sei, eu sei! Não seria bom para ti — seria bom para todos osoutros'", disse.