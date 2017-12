"Temos pessoas na prisão por terem deixado de pagar 125 mil euros", disse uma representante do Fisco. Ronaldo é acusado de burlar o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros.

O Fisco espanhol considera que, tendo em conta as medidas aplicadas a outros infractores "menores", Cristiano Ronaldo devia estar preso na sequência da alegada fraude fiscal de 14,7 milhões de euros, noticia o jornal espanhol El Mundo, esta terça-feira.



As declarações de que Ronaldo devia estar preso foram feitas por Caridad Gómez Mourelo, a responsável pela Unidade Central de Coordenação do Tesouro espanhol para Delito Fiscal. Ao Tribunal de primeira instância de Pozuelo de Alarcón, a responsável disse que a fraude atribuída ao jogador do Real Madrid é "muito grave" e frisou que contribuintes com delitos muito menos graves já estão, presentemente, na prisão.



A especialista em crimes fiscais disse ainda: "Temos pessoas na prisão por terem deixado de pagar 125.000 de euros", reforçando que o jogador português incorrem em, pelo menos, quatro crimes de evasão fiscal de forma voluntária e que a situação não resulta de erros técnicos a serem resolvidos pelas instâncias administrativas, como refere a defesa do jogador.



Ronaldo é acusado de ter tributado os seus direitos de imagem através de "testas de ferro e paraísos fiscais". O português serviu-se da sua sociedade offshore, a Tollin Associates, para que pudesse ocultar a sua identidade e assim não declarar os rendimentos.



A especialista Caridad Gómez Mourelo não tem dúvidas: o futebolista cometeu fraude fiscal de forma voluntária e que Ronaldo considerava, ao ter uma estrutura corporativa nas ilhas virgens britânicas, que "isso não seria detectado". "No entanto, isto foi detectado e está a ser detectado e isso é super positivo para todos".