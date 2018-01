A prática de actos homossexuais na Índia é punível com prisão perpétua. O Supremo Tribunal está agora disposto a rever esta lei.



O Supremo Tribunal indiano aceitou re-examinar a lei que proibia que homens mantivessem relações sexuais entre si. Esta lei perdura ainda do período em que a Índia era uma colónia britânica (condição que se alterou em 1947).



A lei original foi baseada no código penal britânico do século XVI e "proíbe relações sexuais contra a ordem natural seja com um homem, mulher ou animal" (artigo 337 do código penal indiano). Quem atentar contra esta lei pode ser punido com prisão perpétua. Desde 2015 registaram-se 1.347 situações em que a lei não foi cumprida. Grande parte dessas situações diziam respeito a ofensas sexuais contra crianças.



E, apesar de o Supremo Tribunal ter apenas registo de 200 pessoas que foram condenadas por práticas homossexuais, vários activistas citados pelo jornal britânico The Guardian garantem que esta lei é constantemente utilizada para chantagear e intimidar indianos que pertençam à comunidade LGBTI.





Em 2009 um tribunal de Deli aboliu a proibição do sexo gay. No entanto o Supremo Tribunal indiano re-instaurou a proibição, uma atitude que resultou em diversas condenações internacionais, incluindo por parte das Nações Unidas.



Um estudo realizado recentemente pelo Centro para Estudos de Sociedades em Via de Desenvolvimento apurou que 61% dos indianos considera "actos homossexuais" como errados. Os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos mostraram-se mais abertos em relação à homossexualidade.