A irmã mais nova do ditador da Coreia do Norte está a fazer sucesso nos Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam em Pyeongchang, na Coreia do Sul.

Kim Yo-Jong, de 30 anos, chegou na sexta-feira passada com a delegação norte-coreana para fazer história. Foi a primeira vez que um membro da família que governa a Coreia do Norte desde a guerra visitou a Coreia do Sul e a acção de charme do regime de Pyongyang está a dar frutos.

A mais nova dos cinco filhos de Kim Jong-il tem-se deslocado pelo recinto dos Jogos Olímpicos de Inverno rodeada por guarda-costas, mas o seu sorriso discreto, aliado à estatura delgada - tão oposta à do seu volumoso irmão - tem feito esquecer as violações dos direitos humanos de que é acusado o país.

"Ela parece em forma e ágil, comparada com o irmão e outros membros da sua família que são gordos", escreveu o editor executivo do jornal Korea Times, Oh Young-jin.

"A visita de Kim não podia ter corrido melhor no ponto de vista das relações públicas da Coreia do Norte, especialmente tendo em consideração que o irmão dele é conhecido por ser um ditador implacável que mandou matar o irmão mais velho com veneno à luz do dia num aeroporto internacional e matou o tio com artilharia antiaérea."

A imprensa norte-coreana tem analisado a maquilhagem de Kim Yo-Jong, a altura das suas bochechas e os fatos que tem usado na competição. Há mesmo quem a tenha comparado ao estilo de Ivanka Trump, filha e conselheira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que irá estar presente no encerramento da competição.

Quem é Kim Yo-Jong?

Kim Yo-Jong é a filha mais nova de Kim Jong-il e da sua amante, Ko Yong-hui. A irmã mais nova do actual ditador tem uma relação próxima com o irmão fruto dos anos que passaram juntos a estudar num colégio privado na Suíça, entre 1996 e 2000.

Os dois mantiveram-se unidos quando regressaram à Coreia do Norte, onde foram mantidos isolados pelo pai, Kim Jong-Il, que os queria afastados da influência do avô, Kim Il-Sung.

Estudou Ciência de Computadores na Universidade Kim Il-Sung, em Peyongyang e em 2015 ter-se-á casado com um dirigente do Partido dos Trabalhadores, o único permitido no país. Informações recolhidas pela Coreia do Sul indicam ainda que Kim Yo-Jong foi mãe pela primeira vez nesse mesmo ano.

A irmã mais nova do ditador apareceu pela primeira vez nas fotos divulgadas pelo regime durante o funeral do pai, Kim Jong-il, em Dezembro de 2011.

No ano seguinte, foi colocada na Comissão de Defesa Nacional onde será responsável pela segurança das viagens do irmão. É nessa condição que tem aparecido em fotos com o irmão em bases militares e também nas eleições para a Suprema Assembleia Popular.

Em Julho de 2015, Kim Yo-Jong foi nomeada responsável pelo Departamento da Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores. Segundo o ex-diplomata norte-coreano, Thae Yong-ho, que desertou do país, a irmã do ditador é responsável por todos os grandes eventos públicos no país.

No ano passado, ascendeu mesmo ao Politburo, o comité executivo do partido, onde deverá substituir a tia de Kim Jong-un, Kim Kyong-hui.