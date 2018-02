Quatro pessoas morrem alvejadas junto a igreja na Rússia

A notícia é avançada pela agência russa TASS. Tiroteio ocorreu em Dagestan.

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje num tiroteio junto a uma igreja cristã na Rússia. O incidente ocorreu na cidade de Kizlyar, Daguestão, uma república russa.



Quatro outras pessoas ficaram feridas neste tiroteio, segundo o Ministério do Interior da Rússia.



O atirador ainda não foi identificado, mas acabou por ser morto por agentes da polícia. Dois dos feridos são polícias.



A República do Daguestão fica no Cáucaso do Norte, entre a Chechénia e a Geórgia. É uma república federal predominantemente muçulmana, mas onde vivem pessoas de várias etnias.

"As pessoas estavam a sair da igreja depois de uma missa da tarde quando ocorreu o tiroteio. Quatro pessoas morreram. O atirador foi morto a tiro. Dois agentes da polícia e uma mulher ficaram feridos", contou Alexander Shuvalov, presidente da Câmara de Kizlyar, à agência noticiosa TASS.