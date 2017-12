Segundo os bombeiros, há 11 mulheres entre as 15 vítimas mortais. Mais de 50 feridos foram transportados para o hospital.

O edifício, localizado na antiga zona industrial do centro de Mumbai (antiga Bombaim), alberga vários restaurantes de luxo que se mudaram nos últimos anos para a área tornando-a num popular destino nocturno, segundo um canal de televisão local.

O fogo, que deflagrou pela 1h00 (19h30 de quinta-feira em Lisboa), alastrou rapidamente a partir do restaurante no último andar do edifício de quatro pisos, indicou Balkrishna Kadam, dos bombeiros.

Relacionado Doze pessoas morreram num incêndio em Nova Iorque

Oito carros de bombeiros combateram as chamas durante mais de cinco horas, de acordo com o mesmo responsável.

As causas do incêndio estão a ser investigadas.