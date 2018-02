Um milionário japonês recebeu hoje a tutela de 13 crianças que teve através de barrigas de aluguer na Tailândia e que levou ao governo do país a proibir o negócio das barrigas de aluguer a estrangeiros.

Mitsutoki Shigeta, de 28 anos, é filho de um milionário japonês e justificou a contratação de barrigas de aluguer com o seu desejo de ter uma família grande que possa herdar a sua fortuna.

O caso, conhecido como a "fábrica de bebés" provocou escândalo em 2014 quando as autoridades tailandesas encontraram nove crianças, então com idades entre as duas semanas e os dois anos, a serem cuidadas por uma equipa de amas num apartamento de luxo em Banguecoque.

A suspeita de que se pudesse tratar de um caso de tráfico de seres humanos levou as autoridades a retirar as crianças ao pai e a colocá-las sob o cuidado do estado.

A polémica realçou a falta de regulação do processo de barrigas de aluguer na Tailândia e levou o governo em 2015 a proibir estrangeiros de pagar por barrigas de aluguer tailandesas. Mitsutoki Shigeta pagou entre 7.500 a 10.00 euros a cada uma das mulheres que engravidaram depois de terem sido fecundadas com o seu esperma.

Na altura, o milionário, que já era pai de outras três crianças, acabou por deixar o país. Mas depois interpôs uma acção judicial para ganhar a tutela das crianças.

"O tribunal decide, atendendo à felicidade e oportunidades que estas 13 crianças irão receber do seu pai biológico - que não tem registo de mau comportamento – atribuir a tutela legal das crianças ao queixoso", disse o tribunal.