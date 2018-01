Um pedaço de quase dois metros de alcatrão foi removido e roubado da auto-estrada com painel solar em Jinan, na China, que foi inaugurada no dia 28 de Dezembro do ano passado.

Cerca de um quilómetro da auto-estrada está equipada com células fotovoltaicas colocadas sob betão transparente que permite a passagem de automóveis e alguns pesados.

Mas cinco dias depois da inauguração cerca de 1,8 metros das células desapareceram. As autoridades estão a investigar, mas os responsáveis da obra acreditam ter-se tratado de um roubo para tentar copiar a tecnologia.

Ainda antes do projecto ter sido inaugurado foram detectados homens desconhecidos a tirar fotografias à obra.

"Mesmo depois da obra concluída, as pessoas ainda estão a roubar. E muito perturbador", disse um empregado da construtora responsável pelo projecto Shandong Pavenergy.

O projecto, que terá custado 385 euros por metro quadrado, tem capacidade para produzir 1 milhão de kilowatts/hora por ano, o necessário para fornecer energia eléctrica a 800 casas.