Apesar das ameaças proferidas, o presidente da Coreia do Norte Kim Jong-un estará a tentar passar uma imagem mais suave e sinal disso é o fato que o ditador do país escolheu para vestir para se dirigir à nação.

O fato e gravata cinzento claro que o presidente norte-coreano, de 34 anos, usou contrasta com os fatos escuros de estilo maoista que usou nos primeiros anos de liderança.

"No discurso de Ano Novo, a Coreia do Norte parece ter tido extremo cuidado com a imagem de Kim Jong-un", disse o um investigador do Instituto Coreano para a Unificação Nacional.

"A mudança dos fatos escuros maoístas para um fato mais claro ao estilo ocidental poderá sustentar o desejo de paz, salientado pelo discurso de Kim."

Apesar de voltar a ameaçar os EUA de que está preparado para usar o seu poderio nuclear, Kim Jong-un garantiu que o país "é uma potência nuclear responsável e amante da paz."

Kim Jong-un apelou ainda para uma redução nas tensões com o país vizinho e desejou para este ano melhore relações diplomáticas com Seul.

"Na psicologia das cores, o branco transmite inocência enquanto o cinzento tende a afastar as atenções. Kim pode ter-se sentido algo pressionado no centro da atenção global e virou-se para o cinzento depois de ter escolhido por tons escuros por vários anos", disse Kim Gun-hee, consultor de imagem sul-coreano à Reuters.

Os especialistas consideraram ainda que Kim Jing-un, que tomou posse do regime norte-coreano em 2011, está mais confiante e já não abana o corpo ao discursar, como o fazia nos primeiros anos.