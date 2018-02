A irmã do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, será o primeiro representante da família a deslocar-se à Coreia do Sul

A irmã mais nova do dirigente norte-coreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong será a primeira representante da família a deslocar-se à Coreia do Sul, por ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno.



Kim Yo-jong é a líder do partido único do país, Partido dos Trabalhadores da Coreia, e integra uma delegação de alto nível esperada na próxima sexta-feira na Coreia do Sul e que também contará com a presença do chefe de Estado honorário da Coreia do Norte, anunciou hoje o Ministério da Unificação sul-coreano.



"É altamente significativo que um membro da família Kim se desloque ao Sul pela primeira vez na História", declarou Yang Moo-jin, professor na Universidade de Estudos Norte-coreanos, em Seul.



Segundo o especialista, Kim Yo-jong poderá encontrar-se com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e entregar-lhe uma carta pessoal do seu irmão.



Nos Jogos Olímpicos de Inverno está tambem confirmada a presença do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, que não rejeitou a possibilidade de se encontrar com dirigentes norte-coreanos.



É a presença do vice-presidente norte-americano que , segundo Koh Yu-hwan, professor na universidade de Dongguk, na Coreia do Sul, explica a decisão de Kim de enviar a irmã aos jogos.



Desde 1953 que a península está dividida por uma zona desmilitarizada, quando foi assinado um armistício, que determinou um cessar-fogo. No entanto, nunca foi assinado um acordo de paz.



No último ano, a tensão entre os dois países subiu de tom depois de Pyongyang ter realizado vários testes de mísseis e ensaios nucleares, o que valeu a apovação de mais sanções por parte das Nações Unidas.



Com Lusa.