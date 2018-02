Imran Ali, o homem que matou uma menina de sete anos no Paquistão, foi condenado à morte pelo tribunal. O homicídio de Zainab Ansari provocou fortes protestos no país, que por sua vez levaram à morte de duas pessoas.

As manifestações ocorreram depois de o corpo de Zainab ter sido encontrado num caixote do lixo, quatro dias depois do seu desaparecimento, e foram motivadas pelo que os paquistaneses criticaram como a inacção do seu governo. Zainab vivia no bairro de Kasur, na cidade de Lahore. Desde 2015 que existem várias queixas de crianças desaparecidas nesta área, devido a pedofilia. O homicídio de Zainab foi o 12.º incidente deste género a acontecer no Paquistão, desde que o ano começou.

Relacionado Polícia paquistanesa detém assassino de Zainab

Ali é considerado um assassino em série. O seu ADN foi ligado aos corpos de oito meninas, entre elas, Zainab.

"O tribunal condenou Imran Ali à morte por quatro acusações e à prisão perpétua pela violação e morte da menina Zainab", indicou o procurador Ehtisham Qadir Shah à Reuters.

Imran Ali foi identificado como vizinho de Zainab. Em imagens de videovigilância captadas depois do desaparecimento da menina, Ali foi captado a caminhar com ela.

No Paquistão, são denunciados quase dez casos de abuso sexual de crianças, a cada dia.