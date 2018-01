Ao fim de décadas de abortos selectivos, a Índia registou a falta de mais de 63 milhões de mulheres, segundo dados oficiais do governo indiano.

Esta disparidade entre o número de homens e de mulheres que vivem no país é provocada pelo favorecimento que culturalmente é dado aos rapazes e que leva muitas mulheres a abortar quando sabem que vão ter uma menina.

Para além dos abortos, as meninas que nascem recebem menos cuidados de saúde e sofrem de desnutrição.

Na Índia, o nascimento de um rapaz é celebrado, enquanto que o nascimento de uma menina é visto como um problema, uma vez que mais tarde a família terá de pagar dotes para arranjar um casamento.

"O desafio do género é uma questão antiga, provavelmente milenar", escreveu o autor do estudo, o economista Arvind Subramanian, segundo o The Guardian.

O estudo verificou ainda que a descriminação ocorre em todas as classe sociais, até mesmo nas mais abastadas.