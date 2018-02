Gus Kenworthy, esquiador da equipa norte-americana nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, adoptou um cão antes de voltar aos EUA. Kenworthy foi buscar o animal a uma entre milhares de quintas que criam cães que serão comidos.

Não é a primeira vez. Em 2014, Gus trouxe dois cães que encontrou perto da Vila Olímpica, em Sochi, Rússia, consigo para os Estados Unidos. Chamam-se Jake e Mishka.

Agora, em Pyeongchang, ele e o namorado, o actor Matthew Wilkas, adoptaram Beemo.

"Esta manhã o Matt e eu fizemos uma visita comovente a uma das 17 mil quintas de criação de cães aqui na Coreia do Sul. Por todo o país, existem 2,5 milhões de cães a serem criados para que sejam comidos, em algumas das piores condições imagináveis. Sim, existe o argumento em como comer cães faz parte da cultura coreana. E apesar de não concordar pessoalmente com isso, acredito que não devo impor os ideais ocidentais nas pessoas de cá", escreveu Gus Kenworthy no Instagram. "A maneira como estes animais estão a ser tratados, de qualquer maneira, é completamente desumana e a cultura nunca deve ser um bode expiatório que permita a crueldade."

Num esforço conjunto do esquiador e da organização de apoio aos animais Humane Society, a quinta de onde veio Beemo será encerrada e os cães serão encaminhados para os Estados Unidos e o Canadá, para que sejam adoptados.

Beemo vai reencontrar-se com o dono dentro de semanas, depois de ser vacinado.