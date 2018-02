As duas Coreias participaram nos Jogos Olímpicos com equipas de hóquei conjuntas e a irmã mais nova de Kim Jong-un, Kim Yo-jung acompanhou a delegação norte-coreana, tendo mesmo cumprimentado o presidente da Coreia do Sul - um momento histórico nas relações tensas dos dois países.



Criminoso do guerra nos Jogos Olímpicos

Entretanto, uma delegação norte-coreana de alto nível, chefiada por um general a quem são imputados alegados crimes de guerra, chegou hoje à Coreia do Sul para assistir à cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos.



O general Kim Yon Chol é apontado como responsável pelo bombardeamento de Yeongpyeong, que fez quatro mortos e o naufrágio da corveta Cheonan, que provocou a morte de 46 militares sul-coreanos.



"Kim Yong Chol é um criminoso de guerra diabólico que atacou o sul. Merece ser enforcado na rua", afirmou o líder da bancada parlamentar do Partido da Liberdade, Kim Sung-tae, principal força da oposição em Seul, em comunicado.



A cerimónia de encerramento Jogos Olímpicos de Inverno também contará com a presença da filha mais velha do presidente americano, Ivanka Trump, que chegou na sexta-feira à Coreia do Sul.



Com Lusa.





A Coreia do Norte reagiu hoje à implementação de novas sanções dos Estados Unidos, desta vez, às empresas marítimas que mantenham uma relação comercial com o país, emsmo em águas internacionais.O regime do ditador Kim Jong-un condenou as novas medidas e acusou os Estados Unidos de tentar perturbar as relações entre as duas Coreias que, com os Jogos Olímpicos de Inverno, tomaram um rumo melhor"As duas Coreias têm cooperado juntas e os Jogos Olímpicos decorreram com êxito. Mas os Estados Unidos trouxeram a ameaça de guerra para a península coreana com novas medidas de larga escala antes da cerimónia de encerramento dos Jogos", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, segundo a agência local KCNA.Segundo a mesma agência, um bloqueio marítimo pelos Estados Unidos será considerado pela Coreia do Norte como um acto de guerra.