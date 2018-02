A carregar o vídeo ...

No dia 7 de Fevereiro, Donald Trump mudou o seu hábito e não subiu a bordo do Air Force One de boné vermelho e decorado com a frase "Tornar a América grandiosa de novo" na cabeça. O presidente norte-americano acabou por ser surpreendido pelo vento, e revelou a sua falta de cabelo.

Trump viajou para a sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida. Subiu as escadas e logo que o vento começou a soprar, notou-se o seu escalpe. O vídeo tornou-se viral e foi alvo de vários comentários nas redes sociais.

O presidente norte-americano toma medicamentos para tratar a calvície, de acordo com o seu médico, e, segundo o livro Fire and Fury, de Michael Wolff e que relata a sua presidência, penteia o cabelo de forma a esconder a falta dele.

Alan Bauman, fundador de uma clínica de tricologia (o estudo do cabelo), afirmou ao jornal The Guardian que Trump deve ter sido submetido a um tratamento ao escalpe. "A minha opinião profissional é que ele fez um transplante de cabelo na parte frontal", contou.