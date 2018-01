A saúde de Donald Trump é tão boa que, se o presidente dos Estados Unidos tivesse comido melhor nos últimos 25 anos, poderia viver até aos 200 anos. Quem o assegura é Ronny L. Jackson (nas imagens acima, com Trump), médico da Casa Branca e almirante da Marinha, que também acompanhou Barack Obama.A saúde mental de Trump foi posta em causa pelo novo livro de Michael Wolff, Fire and Fury. Contudo, o médico garante que não há razões para alarme. "Não encontrei qualquer razão que me faça considerar que o presidente tenha quaisquer problemas com os seus processos de pensamento", disse em conferência de imprensa.Trump foi submetido à sua primeira análise médica desde que chegou ao cargo, numa análise que durou cerca de quatro horas. Em suma, a sua saúde é "excelente", tendo resultados normais ou até óptimos em vários testes a que foi submetido.O presidente dos EUA tem 108 quilos e 1,90 metros. De acordo com o Índice de Massa Corporal, é quase obeso. Precisará de perder peso, salientou o médico. "Gostaria de perder entre 4,5 a 6,8 quilos. Falámos muito sobre dieta e exercício. Ele mostrou mais entusiasmo sobre a dieta do que sobre o exercício, mas vamos fazer ambos", explicou Jackson.Apesar do peso, a saúde cardíaca de Trump é muito boa. Ele não fuma ou bebe álcool, mas é demasiado sedentário.O colesterol é demasiado alto, apesar dos medicamentos que toma para o baixar. Por isso, será aumentada a dose.O clínico da Casa Branca fez várias revelações: que Trump não usa dentadura, que dorme entre quatro e cinco horas por noite, e que toma pequenas doses de aspirina para a saúde cardíaca, bem como Propecia, um medicamento que trata a calvície.O médico não pretendia fazer testes cognitivos, mas Trump insistiu. Foi submetido à Avaliação Cognitiva de Montreal, em que somou 30 em 30 pontos. O teste analisa a atenção e concentração, as funções cognitivas executivas (que gerem os nossos pensamentos, emoções e acções), a memória e a linguagem. Os pacientes têm que repetir uma lista de palavras, identificar imagens de animais como leões e camelos, desenhar um cubo ou um relógio que marque uma determinada hora. O teste não é exaustivo e dura entre 10 e 15 minutos.Não há evidências de cancro, problemas pulmonares, diabetes ou lesões nas articulações de Trump. Os testes ao fígado, tiróide e rins estavam normais.