Hope Hicks, directora de Comunicação da Casa Branca e um dos membros mais fiéis da equipa de Donald Trump, vai demitir-se ao fim de pouco mais de um ano na administração.A notícia está a ser avançada pela Associated Press, citando fontes da Casa Branca, horas depois de Hicks ter sido interrogada por uma comissão parlamentar que está a investigar a alegada interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e os eventuais contactos entre dirigentes da campanha de Trump e dirigentes russos.A directora de Comunicação terá admitido à comissão de Informações da Câmara dos Representantes que tinha contado "mentiras inocentes" para proteger Trump, assegurando, no entanto, que nunca encobriu nenhum pormenor relevante para a investigação que se possa relacionar com a Rússia.Hicks, 29 anos, foi a porta-voz da campanha eleitoral de Trump e permaneceu uma das suas assessoras mais fiéis.Hicks fez parte de um dos principais núcleos da equipa do actual presidente norte-americano, durante a campanha eleitoral. Em 2015, a equipa de Trump tinha três vértices principais: o próprio magnata, o director de campanha Corey Lewandowski e a primeira pessoa a ser contratada para a equipa de campanha, Hicks.À altura, Hicks tinha 26 anos e serviu como porta-voz para o presidente em diversas ocasiões, relembra Michael Wolff na obra Fire and Fury.