O presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quarta-feira que o seu principal problema com o acordo de Paris foi o facto deste tratar os EUA de forma "injusta", dizendo que era possível chegar a um melhor acordo.Durante uma conferência com a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, Trump disse: "O Tratado de Paris tratou os EUA de forma bastante injusta". O presidente diz que Washington pode voltar ao acordo caso seja melhor negociado.Em Junho, Trump reforçou a posição que defendera em campanha eleitoral: "Para proteger a América e os seus cidadãos, os Estados Unidos vão sair do Acordo de Paris", anunciou o presidente norte-americano que classificou o acordo como "uma redistribuição maciça da riqueza dos EUA por outros países". "Eu não posso apoiar um acordo que pune os Estados Unidos, que é o que este faz", disse Trump.