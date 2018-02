O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dirigiu-se hoje ao país depois do massacre que ontem fez 17 vítimas mortais numa escola secundária em Parkland, na Florida."O atirador cometeu homicídio, a nação está de luto", disse Donald Trump. O presidente caracterizou o ataque como "uma violência terrível, de ódio e maldade."Trump ofereceu consolo aos familiares das vítimas. "Estamos aqui para vocês." E considerou que "nenhuma criança ou professor deveria alguma vez estar em perigo numa escola norte-americana."O presidente, que não referiu o problema da venda de armas - as autoridades revelaram que o suspeito, Nikolas Cruz, de 19 anos, comprou a espingarda semiautomática de forma legal - considerou a saúde mental como uma das questões que devem ser tratadas para evitar mais ataques."A segurança das escolas será a nossa principal prioridade" garantiu e acrescentou. "Temos de trabalhar juntos para mudar a cultura norte-americana para abraçar a vida e construir ligações."Donald Trump anunciou ainda que, em breve, irá deslocar-se a Parkland, na Florida, para se encontrar com as famílias das vítimas.