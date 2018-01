O antigo conselheiro de Donald Trump e, até alguns meses, o homem mais poderoso na Casa Branca vai deixar o cargo de director-executivo no site de notícias Breitbart.

Segundo o The New York Times, Steve Bannon foi obrigado a demitir-se após imposição de uma das maiores dadoras do Partido Republicano e de Donald Trump, a bilionária Rebekah Mercer.

O afastamento acontece depois da publicação do primeiro livro sobre a Administração Fire and Fury: Inside the Trump White House , em que Steve Bannon acusa o filho do presidente de "traição" por se ter encontrado com os russos durante a campanha e coloca em causa o estado mental de Donald Trump.



Em comunicado, Steve Bannon disse estar "orgulhoso do que a equipa do Breitbart alcançou em tão pouco tempo em construir uma plataforma de notícias de classe mundial."