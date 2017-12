Here it is in action pic.twitter.com/nSBQUmKwk1 — Sam Dodge (@samueldodge) 9 de dezembro de 2017

It's disheartening that @sfspca would show such a lack of compassion to our houseless neighbors. https://t.co/mN8wLprKOP — NLCHP (@NLCHPhomeless) 11 de dezembro de 2017

Leave it to #SanFrancisco to rebuke security robot that deterred encampments from taking over sidewalks & reduced discarded needles & crime near non-profit. https://t.co/ilqbKeIa4F via @svbizjournal #SFInsanity — ShanePatrickConnolly (@shanepc1) 11 de dezembro de 2017

Robôs que eram usados apenas para combater o crime em parques de estacionamento, estádios e espaços empresariais estão agora a ser usados para impedir sem-abrigo de permanecerem na rua, em São Francisco, EUA.O San Francisco Business Time revelou que o grupo ambientalista San Francisco SPCA configurou um destes robôs para impedir pessoas sem casa de montar "um acampamento" nos passeios da rua, frente às suas instituições.A semana passada, a câmara de São Francisco ordenou ao grupo que mantivesse os robôs fora das ruas, arriscando-se a ser multado até 1.000 dólares por dia, por operar no passeio sem permissão.A responsável pela comunicação da empresa, Krista Maloney, diz que houve dias em que as pessoas da empresa não conseguiam chegar ao trabalho em segurança porque tinham de passar por acampamentos montados pelos sem-abrigo. Segundo Maloney, desde que a empresa começou a usar robôs para patrulhar a rua, há cerca de um mês, os acampamentos no passeio diminuíram consideravelmente e que se verificaram menos assaltos a carros estacionados.Os robôs K9 fazem parte de uma frota de robôs que têm como objectivo combater o crime. Os engenhos foram criados pela empresa Knightscope de Mountain View, na Califórnia. Os robôs não agem directamente, mas avisam as autoridades se detectarem alguma situação fora do comum, através de câmaras, lasers e sensores térmicos. Para dar informações sobre a anomalia detectada usam um sistema vídeo e GPS.O CEO da Knightscope garantiu no início do ano que construiu esta frota como forma de conceder "poderes-sobre humanos" aos guardas, dando-lhes olhos e ouvidos. Os robôs são arrendados por sete dólares à hora. De momento 19 empresas norte-americanas usam os serviços da empresa. Entre essas empresas estão a a Microsoft e a Uber.Nas redes sociais muitas pessoas vieram atacar a decisão da empresa, enquanto outros louvaram a atitude de "limpar" as ruas.