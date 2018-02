Rick Gates aumenta a pressão sobre Paul Manafort, gestor de campanha de Trump durante cinco meses.

Rick Gates, um antigo conselheiro da campanha presidencial de Donald Trump, assumiu-se como culpado por conspiração federal e falso testemunho no âmbito da investigação às interferências da Rússia antes das eleições. Gates planeia cooperar com Robert Mueller, o responsável apontado pelo Departamento de Justiça pela análise à ligação entre a campanha de Trump e a Rússia, indica a AFP.



Gates, de 45 anos, confirmou a culpa perante o tribunal federal em Washington. Tal ocorre um dia depois de ter sido acusado, tal como Paul Manafort (seu parceiro de negócios e membro da campanha presidencial de Trump) de evasão e fraude fiscal.



Com esta acção, Gates aumenta a pressão em Paul Manafort (gestor de campanha de Trump durante cinco meses, até 2016) de modo a que este assegure um acordo assumindo-se culpado.



Até agora, nenhuma das acusações contra Gates ou Manafort fazem uma referência directa à possível interferência russa nas eleições de 2016. A Rússia já negou acusações de interferências. Trump também recusa quaisquer ligações.



Gates geria as operações quotidianas da campanha de Donald Trump, teve um papel muito importante na Convenção Nacional Republicana e acompanhava o agora presidente norte-americano nas suas viagens. Manteve-se mesmo apesar da demissão de Manafort, em 2016. Depois da vitória de Trump, Gates pertenceu à equipa de transição do presidente norte-americano.