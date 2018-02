José Cesário afirma que muitos portugueses emigrados na Venezuela não têm o suficiente para viver devido à grave crise económica instalada.O deputado do PSD e ex-secretário de Estado das Comunidades está numa visita de seis dias ao país sul-americano e contou à TSF que muitos portugueses "não têm praticamente qualquer espécie de rendimento" e que os consulados não conseguem ajudar todos os que precisam, acrescentando ainda que "Portugal não pode ignorar o que se passa".Cesário relatou situações "de idosos que estão praticamente abandonados e mal têm para comer" e que mesmo quem tem negócios na Venezuela "neste momento" não consegue ter "qualquer tipo de rendimentos". O social-democrata explicou ainda que há pessoas com "cancro, problemas renais" e cardiovasculares que "não têm medicamentos" nem acesso a "tratamentos de qualquer espécie".Segundo o deputado, o apoio à comunidade portuguesa é cada vez menor já que muitas organizações deixaram de o fazer por falta de meios e os consulados portugueses não conseguem processar todos os pedidos de ajuda. "Os processos que entraram no consulado geral de Valencia há um ano e dois meses estão agora a ser processados", informou.Estes processos são relativos a "novas nacionalidades, que só depois de estarem integradas em Lisboa na conservatória nos serviços centrais é que podem ter sucesso. Quer no cartão do cidadão quer no passaporte".A crise na Venezuela dura desde 2012 e da governação de Hugo Chávez, tendo-se arrastado até aos mandatos de Nicolás Maduro. Entre janeiro e dezembro de 2017, a inflação do país sul-americano atingiu um acumulado de 2.616%. O salário minímo na Venezuela actualmente é o equivalente a 3 euros.