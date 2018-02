Privacidade. É esta a razão que fez com que uma mulher do estado do New Hampshire, EUA, não tenha ainda na sua conta bancária o prémio de 560 milhões de dólares (456 milhões de euros) que ganhou na lotaria Powerball, a 6 de Janeiro. A vencedora quer manter o anonimato, algo que não respeita as regras do concurso. Por isso, avançou com uma acção em tribunal.Para participar na Powerball, é necessário assinar no verso da cautela. A mulher fê-lo mas diz agora que foi "um grande erro". Jane Doe (denominação dada a pessoas cuja identidade é desconhecida), como é conhecida, quer manter a sua vida quotidiana normal, apesar de ter ganho milhões. Mas de acordo com a lei, o seu nome e a cidade onde foi feita a aposta são informações públicas.A maneira de tentar contornar as regras da Comissão das Lotarias de New Hampshire é fazer um contrato de cessão fiduciária a um fundo, ou criar um administrador de bens, indicaram os advogados da mulher. Mas ela não pode alterar a assinatura no verso da cautela, caso contrário, torna-se inválida.Em tribunal, a vencedora apresentou uma cópia da sua cautela. Até ao fim do processo, não pode reclamar o prémio. Jane Doe alega que o seu direito à privacidade é maior que o interesse público em revelar a sua identidade. Porém, a Comissão de Lotarias já fez saber que se alguém apresentar um pedido de informação acerca do dono da cautela premiada, o nome tem de ser revelado.Só os estados norte-americanos do Delaware, Kansas, Maryland, Dakota do Norte, Ohio e Carolina do Sul respeitam o anonimato dos vencedores. Mas o processo tem antecedentes: em 2016, um vencedor ganhou em tribunal preservando a sua identidade. O prémio foi colocado num fundo gerido por advogados.A primeira audiência do julgamento será na terça-feira, dia 13, no Tribunal de Hillsborough.