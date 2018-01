O primeiro encerramento da era Trump acontece no mesmo dia em que se celebra o seu primeiro aniversário na Casa Branca.



Democratas e Republicanos iniciaram este sábado um jogo do sério, esperando para ver qual cederá primeiro. Ao fim de um ano de administração Trump, chegou o primeiro shutdown. O governo norte-americano iniciou este sábado o encerramento dos seus serviços de forma temporal (shutdown) devido à falta de fundos para os financiar. Este encerramento parcial tinha sido prometido caso não houvesse um compromisso quanto ao orçamento.



O orçamento foi travado no Congresso onde precisava de 60 votos para ser aprovado. No entanto, as disputas sobre imigração e controlo das fronteiras norte-americanas impediram o consenso, apesar da vontade expressa de negociar entre os republicanos e os democratas e a intervenção de Donald Trump, o presidente norte-americano.



A proposta de Orçamento apresentada pelos republicanos obteve mais votos a favor (50) que contra (48), mas foram insuficientes para aprovar as verbas que exigiam o apoio de 60 senadores.



Este encerramento coincide precisamente com o primeiro aniversário de Donald Trump na Casa Branca que se celebra este sábado (dia 20 de Janeiro). Este impasse afecta dezenas de milhares de funcionários federais.



A Casa Branca culpou os democratas de "colocarem a política à frente da nossa segurança nacional, das famílias de militares, crianças vulneráveis e a capacidade do nosso país servir todos os americanos". O líder democrata no Senado, Chuck Schumer respondeu dizendo que Trump tinha negado dois acordos bi-partidários e de "não pressionar o seu partido no Congresso a ceder".



Democratas pediam que fossem revistas as ordens de saída de mais de 700.000 imigrantes sem documentos que entraram nos EUA ainda em criança ao abrigo de um programa de acolhimento (os dreamers). Recentemente, a administração Trump estabeleceu um prazo para que estas pessoas abandonem os EUA.



Este é o primeiro encerramento do governo norte-americano enquanto o Congresso e a Casa Branca pertencem ao mesmo partido - Republicano. O último encerramento governamental aconteceu em 2013, durante a presidência de Barack Obama (democrata) e com um Congresso de maioria republicana. Durou durante 16 dias. Então, Obama mandou para casa mais de 800 mil funcionários públicos - os considerados não essenciais -, encerrou museus e parques nacionais, e cancelou tratamentos experimentais em centros federais de investigação médica.



O que significa este encerramento parcial?



Desde as 0h01 deste sábado, várias agências federais (ao serviço do estado) vão deixar de funcionar. Apenas os serviços mínimos serão garantidos.



Grande parte do pessoal do departamento ambiental, educacional, cultural e de comércio ficará em casa até ser levantado o shutdown. Mesmo trabalhadores de departamentos como o tesouro, a saúde e a defesa vão ficar em casa.



Durante o último shutdown, o fecho de museus e parques nacionais causou grandes consternação entre os populares que viram também o tempo de demora de certas transacções ser atrasado devido aos problemas de funcionamento dos cartões de crédito.



No entanto, segundo a constituição norte-americana, vão continuar no activo serviços que protejam a "vida ou propriedade humana", como a segurança nacional (defesa), os serviços de correio, o controlo aéreo, os cuidados médicos a pacientes internados, as urgências de hospitais federais, equipas de resposta rápida em caso de acidentes, prisões e ainda as empresas de produção de energia.