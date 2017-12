A acusação é de Freddy Bernal, ministro venezuelano da Agricultura, que atribui as culpas a esse país e aos EUA.

Nem Portugal, nem falta de pagamento. Agora a culpa da falta de pernil de porco na Venezuela é da Colômbia e dos EUA, segundo o que um ministro venezuelano escreveu no Twitter. Depois de Nicolás Maduro ter culpado o nosso país pela falta de pernil de porco no Natal, ontem, o seu ministro Freddy Bernal disse que 2200 toneladas de pernil estão retidas na Colômbia, o que se deve ao governo desse país sul-americano e dos EUA.

As declarações foram prestadas ontem, via Twitter. "Informo a Venezuela que 2200 toneladas de pernil estão retidas na Colômbia. A sabotagem não é só dos EUA ao congelar as contas dos que vendem comida ao país, agora o governo colombiano retém os pernis há sete dias na fronteira de Paraguachón", escreveu o ministro Freddy Bernal.



"Também é importante ressalvar que 60% do pernil que distribuímos até agora foi graças à compra feita aos produtores nacionais, já que a percentagem que estava programada foi sabotada pelos EUA e pelos seus aliados comerciais no mundo", lê-se num segundo tweet.



Freddy Bernal, ministro do Poder Popular da Agricultura, é o responsável pelo sistema de distribuição de alimentos na Venezuela através dos Comités Locais de Abastecimento e Produção.

Depois de Nicolás Maduro ter culpado Portugal pela falta de pernil de porco no Natal, Santos Silva afirmou que o Governo não interfere no trabalho das empresas.

A empresa Raporal indicou ontem que a Venezuela deve cerca de 40 milhões de euros a empresas portuguesas que fornecem pernil de porco ao país.



A falta de comida já levou a protestos em todo o país.