O homem que cometeu o erro mais famoso do Havai, ao accionar um alerta de míssil disparado contra o território que era falso, contou agora a sua versão dos factos.

A 13 de Janeiro, várias pessoas receberam nos seus telemóveis e através das televisões um aviso em que se lia: "Ameaça de míssil balístico direccionado para o Havai. Procure abrigo imediato. Isto não é uma simulação." Passavam sete minutos das oito da manhã. Porém, as autoridades de protecção civil não tinham pedido este alerta. 38 minutos depois, uma outra mensagem revelou que se tratava de "um falso alerta".





O alerta falso Foto: Getty Images

O erro partira da Agência de Gestão de Emergências do Havai. O alerta foi emitido por um funcionário que já foi despedido. À Associated Press, o homem com cerca de 50 anos, que quis manter o anonimato, disse agora que está devastado por ter causado pânico entre a população, mas que acreditou "a 100%" que o ataque era real.

No dia 13 de Janeiro, um colega do homem que lançou o alerta atendeu uma chamada recebida através de uma linha segura. "Quando a chamada chegou, alguém atendeu em vez de carregar no altifalante para que todos pudessem ouvir a mensagem", descreveu. O funcionário que lançou o alerta erróneo não ouviu a parte em que se indicava que era uma simulação, no início da mensagem. "Ouvi a parte, ‘isto não é um exercício’. Não ouvi a palavra simulação de todo na mensagem ou através dos meus colegas", lamentou.

No entanto, outros trabalhadores disseram ter ouvido a palavra "simulação" repetida várias vezes. "Logo depois, soubemos que era uma simulação e eu senti-me devastado. Ainda me sinto muito mal por isso. Senti-me maldisposto a seguir. É como se tivesse sentido um golpe no corpo", recordou o homem à Associated Press. Desde o sucedido, tem dificuldades em comer e dormir. "Têm sido um inferno para mim, as últimas semanas."

Decidiu manter o anonimato porque receia pela sua segurança, tendo já recebido ameaças.

Segundo a Associated Press, os chefes do homem que enviou o alerta falso alegaram que ele sempre teve problemas no emprego. Já tinha pensado que simulações de tsunamis e de incêndios eram perigos reais e por isso, os seus colegas não se sentiam confortáveis em trabalhar com ele.

O seu contrato tinha de ser renovado todos os anos. O funcionário diz que nunca soube de problemas de performance.

Depois do engano, percebeu-se que a Agência de Gestão de Emergências do Havai permitia aos funcionários interpretar e seguir os passos em caso de perigo de maneira diferente. Também não existia a necessidade de uma segunda pessoa para dar luz verde aos alertas antes de estes serem enviados e não havia qualquer protocolo pensado para a eventualidade de se enviar um alerta falso.