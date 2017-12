O ex-Presidente peruano, Alberto Fujimori, reagiu ao indulto recebido este domingo, dia de Natal, pelo actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori agradeceu o gesto e comprometeu-se a lutar pela reconciliação com os peruanos. Este indulto levou a que se registassem várias manifestações políticas contra Kuckynski.Na mensagem de Fujimori, gravada a partir da cama da da unidade de cuidados intensivos, onde se encontra internado desde sábado, o ex-chefe de estado pediu "perdão" aos peruanos. "Estou consciente de que os resultados alcançados durante o meu governo foram bem recebidos por uma parte [da população], mas reconheço que desapontaram outros compatriotas. A eles peço perdão de todo coração", disse Fujimori, de 79 anos.Kuckynski que, na quinta-feira, escapou à destituição pelo Congresso ao receber apoio de uma facção favorável ao fujimorismo. O presidente peruano era acusado de mentir por não revelar serviços de assessoria prestados à brasileira Odebrecht.A primeira grande manifestação reuniu pelo menos 5.000 pessoas em Lima que pediam a destituição do presidente.Kuczynski fez um discurso na segunda-feira no qual tentou justificar o indulto ao homem condenado por crimes contra a humanidade. Segundo o líder do país, o indulto foi concedido no sentido de "perdoar" Fujimori antes que este morresse na prisão. "Estou convencido que aqueles que são democratas não devem permitir que Alberto Fujimori morra na prisão, porque justiça não é vingança", disse o presidente. "Foi a decisão mais difícil da minha vida", acrescentou ainda.Fujimori cumpria uma pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade, nomeadamente pelos assassinatos por esquadrões da morte do Exército durante o seu regime. No entanto, o ex-presidente continua a ser popular entre grande parte dos peruanos, principalmente por ter conseguido derrotar os guerrilheiros do Sendero Luminoso e o MRTA, e estabilizar a economia após a crise da hiper-inflacção produzida sob o primeiro governo de Alan García (1985-1990).Segundo sondagens recentes, 65% dos peruanos mostraram-se favoráveis ao indulto a Fujimori.Fujimori, de 79 anos, passou a primeira noite em liberdade hospitalizado na clínica em que foi internado no sábado devido a uma arritmia cardíaca e queda de pressão.Alberto Fujimori foi presidente do Peru entre 1990 e 2000, tendo sido detido em 2007 e condenado, em 2009, a 25 anos de prisão, pelos crimes de corrupção e violação dos direitos humanos, depois de ter sido responsabilizado pelas mortes de 25 pessoas, entre 1991 e 1992, levadas a cabo pelo grupo militar Colina, e ainda pelo sequestro agravado de um jornalista e de um empresário em 1992.