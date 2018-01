No estado do Ohio, pelo menos quatro animais morreram congelados. Associações apelam aos cuidados dos donos.



Esta semana, vivem-se temperaturas muito frias nos EUA. Nos casos mais extremos, registam-se -45.5ºC. A neve também se fez sentir em todo o país. A situação leva a que se registem casos de animais que morrem congelados, por terem sido deixados na rua pelos donos.



Em Hartford, Connecticut, uma mulher foi acusada de crueldade animal por ter deixado um cão preso a um abrigo fora de casa. O animal congelou, conta o Washington Post.



A maioria das mortes aconteceu no estado do Ohio. Em Toledo, um cão congelou à porta de uma casa. Foram encontrados outros três cães congelados, em dois dias.



O problema levou a que associações de resgate animal e as autoridades locais emitissem avisos acerca do frio nos animais.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">It is is too cold for you- it is too cold for your pet. Like people, cats and dogs are susceptible to frostbite and hypothermia and should be kept inside. <a href="https://twitter.com/hashtag/WinterSafety?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WinterSafety</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/pets?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#pets</a> <a href="https://t.co/Ytlg7JsjtU">pic.twitter.com/Ytlg7JsjtU</a></p>— Stuart Police Dept. (@cityofstuart) <a href="https://twitter.com/cityofstuart/status/948603515257094150?ref_src=twsrc%5Etfw">3 de janeiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



No Michigan, a associação Detroit Dog Rescue contou que encontrou um cão na rua a tremer e conseguiu salvá-lo, mas sem que antes o pénis e as patas do animal sofressem queimaduras de frio. "Para tentar escapar às temperaturas geladas ele enrolou-se e deitou-se, mas até a barriga e o pénis começaram a congelar. Os pés dele doem tanto que ele não se quer levantar", escreveu a associação no Facebook.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdetroitdogrescue%2Fposts%2F1839534356071298&width=500" width="500" height="746" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>