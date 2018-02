No dia 23 de Fevereiro, a execução de um recluso no estado do Alabama, EUA, foi adiada depois de os médicos terem procurado durante duas horas uma veia onde aplicar a injecção letal. Doyle Lee Hamm, 61 anos, foi picado nos tornozelos, canelas e virilha.Segundo o seu advogado, Bernard Harcourt, a bexiga terá sido perfurada (porque o recluso urinou sangue, na manhã seguinte) e a artéria femoral também (na altura da execução tentada, Hamm esguichou bastante sangue).A execução encontra-se suspensa e Steve Marshall, procurador-geral do estado do Alabama, garante que Hamm será submetido à injecção letal. "Peço que a justiça seja aplicada", afirmou no Facebook."Ele está com muitas dores devido ao que aconteceu, fisicamente, devido a todas as tentativas para aceder às veias nas extremidades inferiores e na virilha", explicou o advogado do recluso, Bernard Harcourt. "Foi claramente uma tentativa de execução que correu mal e que pode ser descrita como tortura", frisa.Hamm está no corredor da morte há 30 anos pela morte de um porteiro de um motel, em 1987, na sequência de um roubo.Em 2014, Doyle Lee Hamm foi diagnosticado com um linfoma. O cancro está agora em regressão, mas o seu advogado sustenta que ele não deve ser submetido à injecção letal visto que as veias estão "severamente comprometidas" devido ao cancro, aos tratamentos, e ao vício de drogas que o recluso tinha. Com a injecção, passará por dores severas e desnecessárias. "Provavelmente eles não conseguiam encontrar uma veia e estiveram a picá-lo durante mais de duas horas e meia", indica o advogado.Dois peritos em direitos humanos da ONU pediram que a execução não avançasse. A Amnistia Internacional pediu que a pena fosse cancelada.Jeff Dunn, comissário do departamento penal do Alabama, indicou que foi informado pelo staff médico em como "eles não conseguiam, segundo o seu julgamento, obter o acesso intravenoso apropriado antes que o mandado expirasse à meia-noite".Contudo, considerou que o problema não era tanto o estado de Hamm, mas a falta de tempo para cumprir o mandado.Agora, foi pedido um exame médico ao recluso.