A Administração norte-americana vai gastar 19 milhões de euros em dois novos frigoríficos para o Air Force One, o avião oficial do presidente Trump. Os electrodomésticos têm de ser desenhados à medida e a empreitada foi adjudicada à empresa Boeing.

O contrato foi anunciado pelo Departamento da Defesa. Segundo o mesmo, os dois frigoríficos vieram com o avião em 1990 e "já não são capazes de suportar os requisitos para armazenamento de comida".

A Força Aérea detalha, em comunicado, que "as unidades baseavam-se na tecnologia da altura e eram desenhadas para guardar comida durante curtos períodos de tempo". "Apesar de serem reparados regularmente, a confiança nos aparelhos desceu tendo em conta as falhas que aumentaram", indica-se.

Os 19 milhões de euros cobrem todos os custos. Os frigoríficos deverão estar prontos a 30 de Outubro de 2019.

O Air Force One tem de ser capaz de alimentar os seus passageiros e tripulação durante várias semanas. As duas cozinhas conseguem preparar 100 refeições de uma vez.

Agora, é Donald Trump o passageiro frequente do Air Force One. Em Dezembro de 2016, cerca de um mês depois da eleição, o presidente norte-americano queixou-se da despesa com a Boeing num post de Twitter: "A Boeing está a construir um 747 Air Force One para futuros presidentes, mas os custos estão fora do controlo, mais de 4 biliões de dólares. Cancelem a encomenda!". A primeira viagem de Trump no Air Force One foi em Janeiro de 2017. Nessa altura, considerou-o um "óptimo avião".

Além da cozinha, o Air Force One tem ainda vários aparelhos de comunicação que permitem gerir uma crise global a bordo, se for necessário.