O presidente norte-americano, Donald Trump, negou ser um racista e volta a desmentir acusações de se ter referido a vários países africanos, ao Haiti e a El Salvador como "países de merda" (shithole countries). Vários meios de comunicação afirmaram que o presidente terá usado esta expressão numa reunião na Sala Oval sobre a reforma da emigração, citando fontes presentes no encontro.Este domingo ao fim do dia, Donald Trump disse aos jornalistas: "Não sou um racista. Sou a pessoa menos racista que já entrevistaram", repetindo uma frase que já havia dito durante a campanha eleitoral. Esta foi a primeira vez que o chefe de Estado norte-americano respondeu directamente e ao vivo às acusações de racismo. O desmentido foi feito aos jornalistas representados na Casa Branca durante o Trump International Golf Club in West Palm Beach que se realizou na Florida.O republicano negou ainda a possibilidade de ter comprometido as hipóteses de aprovação do pacote de imigração no congresso ao usar palavras vulgares para descrever alguns países cujos imigrantes os EUA acolheram devido a situações de desastre, guerras ou epidemias, ao abrigo do TPS (temporary protected status - estatuto de refugiado temporário).Segundo noticiaram vários meios de comunicação social norte-americanos, Trump terá questionado, durante o encontro: "Porque é que todas essas pessoas de países merda estão a vir para cá?" O presidente terá ainda afirmado que em vez de conceder o direito a residência temporária a cidadão oriundos de países atingidos por crises, os Estados Unidos deveriam estar a receber migrantes da Noruega. Declarações terão sido proferidas dias depois de um encontro com a primeira-ministra norueguesa.Tom Cotton, senador do Arkansas, e o senador da Georgia, David Perdue, que estiveram no encontro, começaram por dizer que não recordavam as expressões exactas de Trump, mas no domingo vieram desmentir o uso da expressão durante a conversa. No entanto, o senador democrata do Illinois, Dick Durbin, e o senador republicano Lindsey Graham confirmaram o uso das expressões.