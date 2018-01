Presidente dos EUA sublinhou no Twitter que os seus dois maiores activos são a inteligência e a estabilidade mental.



Donald Trump defendeu-se no Twitter, em resposta às alegações do livro de Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House. Querendo demonstrar a sua capacidade mental e para o cargo de presidente dos EUA, descreveu-se como um "génio" e "um génio muito estável".



Nas mensagens, relatou o seu percurso de vida. "Agora que a interferência russa, depois de um ano de estudo intenso, provou ser uma mentira total para o público norte-americano, dos democratas e dos seus cães de colo, os media das notícias falsas estão a usar as velhas instruções do tempo de Ronald Reagan e a gritar estabilidade mental e inteligência", escreveu. "Na verdade, ao longo da minha vida, os meus dois maiores activos foram a estabilidade mental e ser, mesmo, muito inteligente. Hillary Clinton também jogava muito estas mesmas cartas e, como todos sabem, foi abaixo em chamas."



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Now that Russian collusion, after one year of intense study, has proven to be a total hoax on the American public, the Democrats and their lapdogs, the Fake News Mainstream Media, are taking out the old Ronald Reagan playbook and screaming mental stability and intelligence.....</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949616329463615489?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de janeiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949618475877765120?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de janeiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



"Passei de homem de negócios com muito sucesso, a estrela de televisão, a presidente dos Estados Unidos (à minha primeira tentativa). Penso que isso seria caracterizado não como inteligente, mas de génio… e um génio muito estável também!", acrescentou.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/949619270631256064?ref_src=twsrc%5Etfw">6 de janeiro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Donald Trump está em Camp David onde se reunirá com líderes republicanos, membros do seu gabinete e conselheiros para definir a agenda para 2018.