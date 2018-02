O congressista luso-português, Devin Nunes, voltou a causar polémica nos Estados Unidos depois de ter tornado público um memorando do FBI, que coloca em causa a investigação ao caso da alegada interferência russa nas eleições e a ligação entre a campanha de Donald Trump e o Kremlin.

O memorando, cujo conhecimento devia ser limitado ao Comité dos Serviços de Informação da Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano, foi divulgado na passada quinta-feira por Devin Nunes, o presidente do comité.

O documento associa a investigação do FBI ao ex-espião britânico, Christopher Steele, cuja investigação à relação entre Trump e o Kremlin foi paga pelos democratas e a sua divugação foi condenada pela agência norte-americana.

"Consideramos grave a omissão de factos que atingem fundamentalmente a exactidão do memorando", disse em comunicado o FBI.

A publicação do documento levou os democratas a exigir a demissão de Devin Nunes da presidência do Comité do Serviço de Informações. A imprensa norte-americana classificou mesmo o luso-americano de "fantoche de Trump."



Mas os republicanos olham para o congressista luso-americano como um verdadeiro herói.

"Os grupos de direita pintam-no como o maior dos heróis, e depois temos todas estas pessoas que o demonizam. Mas o Devin é apenas um tipo comum", disse o republicano, Peter T. King, congressista de Nova Iorque, ao The New York Times.

O maior defensor de Donald Trump

Não é a primeira vez que Devin Nunes, cuja família tem uma empresa de lacticínios na Califórnia, é acusado de divulgar informações secretas para defender o presidente norte-americano, Donald Trump.

No ano passado, o congressista luso-português foi obrigado a renunciar ao cargo depois de ter revelado numa conferência de imprensa que o presidente e associados tinham sido apanhados em escutas de agências norte-americanas durante a campanha presidencial e que as suas identidades não tinham sido rasuradas, como é regra nos relatórios confidenciais.

No fim, percebeu-se que os documentos tinham sido entregues a Devin Nunes pela própria Casa Branca que, por sua vez, tinha seleccionado determinados incidentes que podem nunca ter acontecido.

O incidente foi alvo de uma investigação de ética do Congresso e Devin Nunes foi ilibado de responsabilidade e voltou a liderar o comité. No entanto, atribuiu a condução diária do dossier da investigação à ingerência russa a outro congressista republicano.