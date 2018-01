O encerramento (shutdown) do governo dos EUA deverá terminar temporariamente: os Democratas e os Republicanos chegaram a um acordo válido durante três semanas.

Chuck Schumer, o líder dos Democratas no senado, confirmou que o seu partido iria "votar para reabrir o governo", enquanto continua a negociar com os Republicanos propostas relativas a imigração.



Os Republicanos, liderados por Mitch McConnell, prometeram que vão tomar medidas no que toca aos Dreamers (imigrantes sem documentos que foram trazidos em crianças para os EUA e que residem no país). McConnell tinha já prometido um debate "aberto e livre" sobre a imigração em Fevereiro, mas isso não foi suficiente para os Democratas. "Cada dia que passamos a discutir como podemos manter as luzes acesas outro dia, não podemos discutir os Dreamers ou os gastos da Defesa ou qualquer outra das nossas prioridades partilhadas", afirmou.

Schumer acrescentou que o encerramento, que dura há três dias, deverá terminar em algumas horas. "Em poucas horas o governo vai reabrir. Temos muito que fazer", afirmou. O acordo alcançado pelo Senado terá agora de ser aprovado pela Câmara dos Representantes.



A falta de acordo entre Democratas e Republicanos levou ao não-funcionamento de vários serviços públicos. Até 8 de Fevereiro, voltarão a funcionar.