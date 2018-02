A Amnistia Internacional enumera vários problemas desde a histórica pena de morte até à perseguição de minorias religiosas, passando pela violência policial contra os cidadãos negros

Donald Trump tomou posse da presidência dos Estados Unidos no dia 20 de Janeiro de 2017 e poucos dias depois cumpriu uma das promessas discriminatórias que tinha feito durante a campanha: proibiu a entrada de muçulmanos no país.

Esta é uma das violações dos direitos humanos que a Amnistia Internacional acusa os Estados Unidos. Eis as restantes:



1. Deportação de 800 mil pessoas

A administração Trump quer acabar com o programa que permite a residência no país de filhos de imigrantes ilegais que chegaram ao país em crianças. Se o programa, criado por Barack Obama em 2012, for cancelado poderá significar a deportação de 800.000 pessoas.

2. Detenção de crianças famílias mexicanas

Entre Janeiro e Agosto de 2017, as autoridades norte-americanas detiveram 17 mil crianças e mais 26 mil pessoas que viajavam em família que tentaram entrar de forma irregular nos Estados Unidos. Muitos ficaram detidos durante meses, sem acesso a cuidados de saúde ou aconselhamento jurídico.



3. Ataque aos direitos das mulheres

Desde que tomou posse, Donald Trump aboliu medidas que obrigavam as universidades a investigar a violência sexual como discriminação de género e suspendeu iniciativas que ajudavam as mulheres a verificar se ganham menos do que os colegas.Também deixou de ser obrigatório para as empresas cobrirem no seguro de saúde a contracepção e a Casa Branca tem vindo a cortar no financiamento da Planned Parenthood, a principal ONG do país que fornece planeamento familiar a mulheres com baixos rendimentos.

Trump impôs ainda a limitação de apoio financeiro a instituições ou hospital que forneça os meios de interrupção voluntária da gravidez.



4. Comunidade LGBT alvo de maior discriminação

Aumentou o número de homicídios de pessoas homossexuais ou transgéneros no último ano. Trump aboliu as directivas que permitiam que os alunos transgéneros usassem a casa de banho coincidente com a sua identidade de género e tentou bani-los do exército, mas os tribunais impediram-no.



5. Centro de detenção de Guantánamo

Permanecem detidos sem direito a julgamento 41 pessoas, classificadas como combatentes inimigos, no centro de detenção de Guantánamo. O presidente Trump prometeu aumentar o número de detidos e, após o atentado na maratona de Boston, pediu a pena de morte para um dos suspeitos no Twitter, violando o princípio de presunção de inocência.



6. Apoio à tortura

Donald Trump disse defender o uso de tortura em casos de terrorismo e nomeou três pessoas – Gina Haspel, Steven Bradbury e Steven Engel -envolvidas num programa secreto de detenção para altos cargos da administração.

7. Violência policial

O uso excessivo de força dos membros das forças policiais, sobretudo sobre cidadãos negros, aumentou no último ano, segundo a Amnistia Internacional. O relatório contabiliza a morte de 987 cidadãos às mãos da polícia – 23% destes eram afro-americanos. Mais 42 pessoas morreram por taser, a maior parte delas desarmadas.

8. Tiroteios em massa

Em Outubro, 58 pessoas morreram vítimas de um atirador que, com uma espingarda semi-automática, disparou aleatoriamente para a plateia de um concerto de música country em Las Vegas. Mas nem a Casa Branca, nem o Congresso tomara medidas para restringir o acesso a armas no país. Ontem, Trump considerou mesmo a hipótese de dar armas aos professores, depois de mais um tiroteio em massa numa escola, na Florida, ter provocado a morte a 17 pessoas.

9. Pena de morte

No ano passado, foram executados 33 reclusos condenados à pena de morte nos Estados Unidos. O número de execuções atingiu os 1.465, desde 1976. Em 2017 mais 39 pessoas foram condenadas à morte e cerca de 2.800 estavam no corredor da morte.