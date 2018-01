Autoridades temem que Louise e David tenham ocultado alguma morte. Casal queria entrar em reality show, alega meio-irmão de Louise.

A casa dos Turpin, o casal que acorrentou e prendeu os 13 filhos durante anos em Los Angeles, pode ser vistoriada por cães farejadores de cadáveres. Segundo o jornal The Independent, os elementos do Departamento do Xerife do Condado de Riverside envolvidos na investigação querem descobrir se alguém morreu dentro da casa, e se foi ocultado algum corpo.



Além disso, também deverão ser feitos testes de ADN a todas as crianças e adultos encontrados na casa de Los Angeles, para comprovar se são mesmo todos parentes e filhos dos Turpin.



As pessoas encontradas dentro da casa nos arredores de Los Angeles têm entre 29 e dois anos de idade. Estavam acorrentadas às camas, com cadeados. Todas pareciam crianças, por estar tão malnutridas e sujas. A pessoa mais velha, de 29 anos, tinha apenas 32 quilos.



Nunca foram ao dentista nem ao médico. Passavam fome e às vezes, não lhes era permitido usar a casa de banho. A família vivia de noite e dormia de dia, por isso, os irmãos passavam mais despercebidos.



O meio-irmão de Louise Turpin afirmou que há um mês, ela lhe disse que pensava engravidar. Billy Lambert alegou ainda que o casal Turpin queria conseguir um contrato para um reality show.



A descoberta destes irmãos deu-se quando uma rapariga de 17 anos conseguiu fugir pela janela e chamar a polícia, a 14 de Janeiro. Planeava a fuga há dois anos. Pelo aspecto, parecia ter dez anos.



David Turpin, de 56 anos e Louise Turpin, de 49, negam todas as acusações de tortura, abuso de crianças, abuso de adulto dependente e rapto.



Na casa dos Turpin, foram encontrados dois cães saudáveis com cerca de um ano, que serão dados para adopção.